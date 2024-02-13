Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что украинская ПВО действительно чрезвычайно эффективно работает против вражеских дронов-камикадзе.

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Как удается уничтожать столько "Шахедов"

Как отметил Черник, с начала полномасштабного вторжения Украина существенно нарастила возможности по уничтожению дронов-камикадзе. Их удается отслеживать с помощью радиолокаторов, которые присутствуют в тех или иных средствах ПВО.

Кроме того, возросло количество средств, которые способны уничтожать вражеские дроны. К примеру, чрезвычайно эффективными оказались системы "Гепард", которые имеют аппаратуру, что может вычислить цель. Не стоит забывать и об американских зенитных ракетных комплексах Avenger.

"Гепард" – прекрасная машина, которая может вычислять цели. Или же тот же Avenger, где есть "Стингеры". Там также можно обнаруживать цели. В общем существенно в Силах обороны Украины существенно возросло то, что называют качеством вычисления целей,

– пояснил Черник.

Обратите внимание! По сообщениям СМИ, Украина начала использовать против вражеских беспилотников антидронные системы Vampire. Они помогают с минимальными затратами уничтожать российские БпЛА.

Атаки дронами-камикадзе: кратко