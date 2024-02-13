Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что украинская ПВО действительно чрезвычайно эффективно работает против вражеских дронов-камикадзе.
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Как удается уничтожать столько "Шахедов"
Как отметил Черник, с начала полномасштабного вторжения Украина существенно нарастила возможности по уничтожению дронов-камикадзе. Их удается отслеживать с помощью радиолокаторов, которые присутствуют в тех или иных средствах ПВО.
Кроме того, возросло количество средств, которые способны уничтожать вражеские дроны. К примеру, чрезвычайно эффективными оказались системы "Гепард", которые имеют аппаратуру, что может вычислить цель. Не стоит забывать и об американских зенитных ракетных комплексах Avenger.
"Гепард" – прекрасная машина, которая может вычислять цели. Или же тот же Avenger, где есть "Стингеры". Там также можно обнаруживать цели. В общем существенно в Силах обороны Украины существенно возросло то, что называют качеством вычисления целей,
– пояснил Черник.
Атаки дронами-камикадзе: кратко
- Ночью 13 февраля оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". Известно, что враг запустил 23 дрона-камикадзе. Удалось уничтожить 16 беспилотников в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
- Недавно в Молдове обнаружили обломки вражеских дронов-камикадзе. Речь идет именно о "Шахедах", которые оккупанты регулярно запускают по Украине.
- Президент Владимир Зеленский вечером 11 февраля сообщил, что с начала года силы ПВО уничтожили уже 359 "Шахедов". Он поблагодарил силы ПВО за отличную работу.