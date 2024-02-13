Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що українська ППО дійсно надзвичайно ефективно працює проти ворожих дронів-камікадзе.

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Як вдається знищувати стільки "Шахедів"

Як наголосив Черник, з початку повномасштабного вторгнення Україна суттєво наростила можливості зі знищення дронів-камікадзе. Їх вдається відстежувати за допомогою радіолокаторів, які присутні у тих чи інших засобах ППО.

Крім того, зросла кількість засобів, які здатні знищувати ворожі дрони. До прикладу, надзвичайно ефективними виявилися системи "Гепард", які мають апаратуру, що може обчислити ціль. Не варто забувати і про американські зенітні ракетні комплекси Avenger.

"Гепард" – прекрасна машина, яка може вичисляти цілі. Або ж той самий Avenger, де є "Стінгери". Там також можна виявляти цілі. Загалом суттєво в Силах оборони України суттєво зросло те, що називають якістю обчислення цілей,

– пояснив Черник.

Зверніть увагу! За повідомленнями ЗМІ, Україна почала використовувати проти ворожих безпілотників антидронові системи Vampire. Вони допомагають з мінімальними затратами знищувати російські БпЛА.

Атаки дронами-камікадзе: коротко