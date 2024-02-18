Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. ISW указал на причины и вероятные последствия превосходства агрессора в воздухе.

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Оккупанты установили преимущество в воздухе

Аналитики предположили, что оккупационные войска временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха в последние дни своей наступательной операции по захвату Авдеевки. Вероятно, впервые, когда российские силы сделали это в Украине.

Представитель украинской бригады, которая воюет вблизи Авдеевки, 17 февраля заявил, что оккупанты выпустили 60 КАБов по нашим позициям в городе за минувшие сутки. Также защитник, который действует в этом районе, заявил, что враг выпустил до 500 бомб по Авдеевке за последние дни.

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что агрессор 14 февраля нанес 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является рекордным количеством, поскольку российские войска активизировали тактический разворот в Авдеевке.

Аналитики отметили, что связанный с Кремлем милблогер 17 февраля заявил, что российские войска за последние 48 часов выпустили 250 бомб только в одном районе Авдеевки. Также вражеские источники широко приписывали использование россиянами бомб, а некоторые милблогеры утверждали, что враг имеет преимущество в воздухе в этом районе.

С начала 2023 года российские вооруженные силы постепенно увеличили использование планирующих бомб, но недавнее массовое применение в Авдеевке – это первый случай, когда российская авиация применила эти бомбы в масштабе для обеспечения непосредственной поддержки с воздуха пехотным войскам, которые наступают,

– отметили в ISW.

Добавили, что российский инструктор "Шторм-Z" утверждал, что оккупанты ранее имели трудности с нанесением массовых авиаударов во время операций ближней поддержки с воздуха. Также выразил надежду, что операции вражеской авиации в Авдеевке станут оповещением о смене российских операций в других местах вдоль линии фронта.

"Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе для облегчить захват значительной части поселения", – написали аналитики.

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Украине нужны современные системы ПВО

В ISW предположили, что задержки западной помощи могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны, что могло бы позволить российским силам воссоздать тесную воздушную поддержку, которая способствовала масштабному продвижению России в Авдеевке.

Рустем Умеров 17 февраля заявил, что одним из главных уроков обороны Авдеевки является то, что украинским силам нужны современные системы ПВО, чтобы не допустить использования российскими войсками планирующих бомб.

Юрий Игнат отметил, что украинской ПВО необходимо сбить российские штурмовики Су-34 и Су-35, которые запускают бомбы, чтобы остановить удары.

Кстати, планирующие бомбы имеют радиус действия до 70 километров. Оккупационные войска начали широко использовать их, чтобы позволить тактической авиации наносить удары из-за линии фронта, чтобы минимизировать потери россиян в Украине.

Украинским силам нужно большое количество систем ПВО, которые могут эффективно поражать российские самолеты на этих расстояниях. Официальные лица подчеркнули, что наше государство столкнулось с "критической нехваткой" ракет ПВО. Как писал New York Times 9 февраля, американские официальные лица оценивают, что украинские запасы ракет ПВО иссякнут в марте 2024 года без дальнейшего пополнения со стороны Запада.

Ограниченные эффективные системы противовоздушной обороны, сокращение запасов ракет противовоздушной обороны и продолжающиеся российские ракетные и беспилотные удары по тыловым населенным пунктам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор относительно того, какие участки линии фронта получат прикрытие ПВО,

– предположили аналитики.

Добавили, что повторяющееся временное локализованное и ограниченное российское преимущество в воздухе, вероятно, позволит захватчикам более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта. А распространенное прерванное преимущество в воздухе позволило бы оккупантам проводить обычные широкомасштабные авиационные операции и бомбить украинские города за линией фронта с разрушительным эффектом.

Обратите внимание! В этом году наше государство получит от западных партнеров средства ПВО и ракеты к ним. Также Украина ожидает сюрпризов. Возможно, это будет авиационное усиление. Приоритет – боеприпасы к системам ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.