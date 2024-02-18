Однако российские пропагандисты не опубликовали никаких доказательств, которые бы это подтверждали. Именно на это и обратили внимание аналитики Института изучения войны в новом отчете.

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В ISW проанализировали заявления россиян о выходе ВСУ из Авдеевки

Аналитики отметили, что российские источники в большинстве характеризовали украинский отход как "неорганизованный", "хаотичный", а также заявляли, что якобы захватили большие группы пленных, которые оказались в окружении. Однако аналитики ISW не нашли никаких доказательств, подтверждающих эти громкие российские заявления.

Российские пропагандисты распространяли лишь несколько видео с единицами украинских военных, которые попали в плен. Аналитики отметили, что пропагандисты тиражировали эти видео, заявляя о "больших группах пленных", однако это не соответствует действительности. Кроме того, российские так называемые "военкоры" рассказывали о "огромных потерях ВСУ", а Шойгу говорил о якобы "1500 погибших" только за последние 24 часа.

В ISW отметили, что обычно российские пропагандисты публикуют значительно больше кадров с пленными, ведь это имеет для них высокую информационную важность, а опубликованные несколько одинаковых видео противоречат громким заявлениям оккупантов. Кроме того, аналитики заметили, что кадров, как якобы "убегают украинские военные" в российском информпространстве не публиковали.

Отсутствие кадров, которые бы подтверждали российские заявления, является очень необычным явлением для российской информационной среды. Так, оккупанты публикуют только кадры с беспилотников, как действуют российские военные, хотя для них характерно было бы публиковать видео со значительными украинскими потерями, чтобы продемонстрировать масштаб своих успехов,

– заявили в Институте изучения войны.

К примеру аналитики приводят факт того, как все ужасы боевых действий публиковали вагнеровцы во время боев за Соледар и Бахмут. По сравнению с этим, аналитики Института изучения войны пришли к выводу – отсутствие кадров, которые бы подтверждали заявления россиян о "неорганизованном выходе" и "больших потерях" украинских военных, ставят под сомнение, действительно ли такие события происходили, как об этом заявляли пропагандисты.

Аналитики ISW о выходе ВСУ из Авдеевки