Захисники поділилися зі ЗМІ відео, на якому чути, як волає російський командир, марно намагаючись давати вказівки своїм солдатам, як "впоратися" з одним – однісіньким українським "титаном".

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Як розповіли військові з "Едельвейсу" дивовижний бій 1 проти 10 стався у грудні 2023 року на Сході у розпал російських наступів на різних напрямках, зокрема Авдіївському.

Тоді їхній побратим зумів в окопному бою стримати самотужки десять окупантів, які наступали. На відео чітко видно, що українець перебуває один на позиції. Він завзято і безстрашно закидує ворога гранатами і обстрілює з автомата. Росіяни своєю чергою настільки розгублені, що нічого не можуть вдіяти попри значну перевагу у кількості. Від страху вони не лише не змогли взяти у кільце одного противника, але й навіть наблизитися до нього.

Відомо, що українському воїнові вдалося стримати ворога, допоки на допомогу йому не прибули дрони і не закидали загарбників боєприпасами, так що від них і мокрого місця не залишилося.

В "Едельвейсі" розповіли, що їхній герой вийшов з бою "живий і здоровий".

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Росіяни билися в істериці

Тим часом справжня істерика трапилася в радіоефірі з російським командиром. Вочевидь, окупант був ошелешений. Причому ошелений з двох причин – з тупості власних підлеглих і з неймовірної стійкості українського воїна.

Спочатку він радив своїм солдатам оточити українця з різних сторін. "Хтось повинен його достріляти", – казав росіянин своїм, ще не усвідомлюючи, наскільки важке завдання поставив перед своїми підлеглими. Він радить їм якомога швидше закидати українця гранатами і використати його сховок для захисту від дронів.

"Один стримує вас десятьох! Одна людина!", – волає шокований командир, поки на загарбників вже почали скидувати боєкомплекти українські "пташки".

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