Представитель Генерального штаба ВСУ старший лейтенант Андрей Ковалев отметил, что речь именно об общих потерях противника.

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"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем – это именно общие потери", – отметил Ковалев.

Они состоят из двух основных показателей потерь, которые несет противник в ходе ведения боевых действий, а именно: безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412 400 человек убитыми и ранеными.

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