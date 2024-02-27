Представитель Генерального штаба ВСУ старший лейтенант Андрей Ковалев отметил, что речь именно об общих потерях противника.
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"Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем – это именно общие потери", – отметил Ковалев.
Они состоят из двух основных показателей потерь, которые несет противник в ходе ведения боевых действий, а именно: безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.
Зеленский впервые озвучил потери ВСУ
- На большой пресс-конференции 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал данные о потерях украинской армии в войне с Россией.
- По его словам, во время полномасштабного вторжения России погибла 31 тысяча украинских военных, а с российской стороны значится 180 тысяч погибших.