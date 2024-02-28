С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 412 610 личного состава. Кроме того, оккупанты также потеряли тысячи единиц различной техники.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 412 610 (+1060) человек,

танков – 6570 (+14),

боевых бронированных машин – 12 508 (+14),

артиллерийских систем – 1029 (+20),

РСЗО – 1000 (+0),

средств ПВО – 688 (+2),

самолетов – 342 (+2),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7753 (+24),

крылатых ракет – 1912 (+0),

кораблей /катеров – 25 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13 112 (+47),

специальной техники – 1594 (+6).



Актуальная статистика потерь России по состоянию на 28 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, в течение минувших суток авиация Силы обороны нанесла удары по 19 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники приземлили 4 вражеских разведывательных дрона и уничтожили 2 радиолокационные станции.

В Генштабе объяснили, как считают потери врага

Россия уже потеряла более 412 тысяч человек личного состава в полномасштабной войне. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев объяснил, что в этой статистике учитывают как погибших, так и раненых оккупантов.

Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем – это именно общие потери. Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно – безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага,

– объяснил Ковалев.

К слову, во время пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский сообщил, что в полномасштабной войне погибло около 180 тысяч российских военных.