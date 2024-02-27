После сбития двух А-50 оккупанты третьи сутки не применяют эти самолеты близко к территории Украины. Об этом 24 Каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Надо изучать, сколько исправных, модернизированных. Думаю, на пальцах одной руки можно пересчитать. Точной информацией не владею. Поэтому враг после сбития двух самолетов А-50 уже третьи сутки не использует эти самолеты близко к территории Украины по крайней мере. Это Ростовская область и Азовское море. Именно там часто летал А-50 в сопровождении Ил-22", – рассказал он.

Насколько А-50 важен для врага

Юрий Игнат отметил, что А-50 – это воздушный радар. К самолету Ил-76 прикрепили сверху радар. Они используются для ведения радиолокационной разведки. Самолет поднимается с тем радаром и имеет возможность на глубину до 600 километров от места своего пребывания в воздухе сканировать территорию Украины и обнаруживать воздушные цели.

То есть он может обнаруживать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели на территории нашего государства, а также фиксировать радиолокационные излучения наших станций. Поэтому эта информация, которую он собирал, очень важна для врага, для планирования и корректировки дальнейших атак,

– объяснил спикер.

Захватчики понимают, что приближаясь ближе, самолеты А-50 потенциально могут быть уничтожены. Враг будет оттягивать расстояние от линии боевого соприкосновения, чтобы не быть уничтоженными. Это уменьшит радиус его действия.

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