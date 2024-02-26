Россиянам стало намного сложнее, ведь разведывательную информацию приходится собирать тактической авиации и беспилотникам. Подробнее о других последствиях потери самолета 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк – начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга.

Подробнее Работало ГУР и Воздушные силы: что известно об уничтожении А-50 России над Азовским морем

"Враг не уверен в своих действиях"

Стоит понимать, что это не просто новая позиция в статистике Воздушных сил. Сбитие А-50 – чрезвычайно болезненная потеря, ведь самолет был "глазами россиян". Такое поражение не пройдет для оккупантов бесследно.

У них остались самолеты этого класса. Вопрос только в личном составе и в укомплектованности этих самолетов для того, чтобы снова поднять их на соответствующий уровень воздушного разведывательного пункта. Сейчас мы наблюдаем чрезвычайную активизацию вражеских БпЛА как элемент компенсации отсутствия мощного сбора информации, который обеспечивал А-50,

– отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что за последние недели от точной работы ПВО страдала также тактически вражеская авиация. Сейчас эти самолеты перепрофилировали, поэтому они преимущественно занимаются сбором информации, однако не приближаясь на то расстояние, которая для них является угрожающей.

"Ситуация в воздухе сейчас чем-то напоминает ситуацию на воде: когда мы оттеснили с Черного моря корабельную группировку врага на условно безопасное расстояние, но продолжаем искать способы угрозы для них. Так же в воздухе – они держатся на определенном расстоянии, но из всех имеющихся ресурсов пытаются давить", – рассказала Гуменюк.

В частности, россияне возобновили активность тактической авиации в акватории Черного моря, разведывая информацию о будущих целях для поражения. В то же время Гуменюк объяснила, что затянется пауза между массированными ракетными атаками.

"Уже нет той координации, которая была налажена, ее нарушило вмешательство Сил обороны Украины. Поэтому сейчас видим неуверенность у врага в его будущих действиях. Но это временное явление, сейчас они переориентируются и снова начнут подтягивать ресурс", – подытожила Гуменюк.

Уничтожение самолета А-50: что надо знать