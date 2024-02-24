Вечером 23 февраля стало известно о сбитии второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Никто из экипажа не выжил.
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Там было 5 майоров
По информации "Украинской правды", которая ссылается на собственные источники в ГУР, среди тех, кто был на борту было пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.
После падения самолета на земле не обнаружили ни одной жертвы.
Список погибших:
- командир корабля – майор Боровиков;
- помощник командира – майор Чанцев;
- штурман – капитан Провалов;
- бортовой инженер – капитан Васильев;
- старший воздушный радист – прапорщик Хрулев;
- начальник расчета, начальник смены – майор Федосов;
- штурман наведения – майор Рулюк;
- штурман наведения – лейтенант Тельманов;
- старший бортовой инженер – капитан Белов;
- бортовой инженер – майор Солдаткин.
Даже россияне, которые обычно не признают своих потерь, еще вечером 23 февраля писали о том, что 10 членов экипажа А-50 погибли.
Россияне подтвердили сбитие самолета А-50У
- Второй российский самолет А-50 навсегда "приземлили" над Азовским морем. В конце концов сами оккупанты подтвердили, что их самолет А-50У, который якобы "нельзя поразить" пошел на дно Азовского моря. Об этом сообщил один из других российских пилотов, который наблюдал за падением воздушного судна.
- Огневое поражение модернизированного самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У подтверждают радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35.
- Кроме этого, в России приказали свернуть для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, которые выполняли задачи вблизи населенного пункта Миллерово. Часть из этих воздушных судов планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.