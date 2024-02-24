Вечером 23 февраля стало известно о сбитии второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Никто из экипажа не выжил.

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Там было 5 майоров

По информации "Украинской правды", которая ссылается на собственные источники в ГУР, среди тех, кто был на борту было пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

После падения самолета на земле не обнаружили ни одной жертвы.

Список погибших:

командир корабля – майор Боровиков;

помощник командира – майор Чанцев;

штурман – капитан Провалов;

бортовой инженер – капитан Васильев;

старший воздушный радист – прапорщик Хрулев;

начальник расчета, начальник смены – майор Федосов;

штурман наведения – майор Рулюк;

штурман наведения – лейтенант Тельманов;

старший бортовой инженер – капитан Белов;

бортовой инженер – майор Солдаткин.

Даже россияне, которые обычно не признают своих потерь, еще вечером 23 февраля писали о том, что 10 членов экипажа А-50 погибли.

Россияне подтвердили сбитие самолета А-50У