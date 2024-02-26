Росіянам стало набагато складніше, адже розвідувальну інформацію доводиться збирати тактичній авіації та безпілотникам. Детальніше про інші наслідки втрати літака 24 Каналу розповіла Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня.
Детальніше Працювало ГУР і Повітряні сили: що відомо про знищення А-50 Росії над Азовським морем
"Ворог не впевнений у своїх діях"
Варто розуміти, що це не просто нова позиція у статистиці Повітряних сил. Збиття А-50 – надзвичайно болюча втрата, адже літак був "очима росіян". Таке ураження не мине для окупантів безслідно.
У них залишилися літаки цього класу. Питання лише в особовому складі та в укомплектованості цих літаків для того, щоб знову підняти їх на відповідний рівень повітряного розвідувального пункту. Зараз ми спостерігаємо надзвичайну активізацію ворожих БпЛА як елемент компенсації відсутності потужного збору інформації, який забезпечував А-50,
– зазначила Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, що за останні тижні від влучної роботи ППО потерпала також тактично ворожа авіація. Зараз ці літаки перепрофілювали, тому вони переважно займаються збором інформації, однак не наближаючись на ту відстань, яка для них є загрозливою.
"Ситуація у повітрі зараз чимось нагадує ситуацію на воді: коли ми відтіснили з Чорного моря корабельне угруповання ворога на умовно безпечну відстань, але продовжуємо вишукувати способи загрози для них. Так само в повітрі – вони тримаються на певній відстані, але з усіх наявних ресурсів намагаються тиснути", – розповіла Гуменюк.
Зокрема, росіяни відновили активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря, розвідуючи інформацію про майбутні цілі для ураження. Водночас Гуменюк пояснила, що затягнеться пауза між масованими ракетними атаками.
"Вже немає тієї координації, яка була налагоджена, її порушило втручання Сил оборони України. Тому зараз бачимо невпевненість у ворога в його майбутніх діях. Але це тимчасове явище, зараз вони переорієнтуються і знову почнуть підтягувати ресурс", – підсумувала Гуменюк.
Знищення літака А-50: що треба знати
- Увечері 23 лютого російський літак А-50 збили над Азовським морем. Цю інформацію підтвердив пілот, який з іншого літака бачив падіння А-50. Про ураження цілі також відзвітували у Повітряних силах ЗСУ. Командувач ПС Микола Олещук побажав окупантам щасливого "дня защітніка отєчєства".
- Згодом стало відомо, що на літаку А-50 був присутній екіпаж, який налічував 10 осіб. У Головному управлінні розвідки повідомили, що всі окупанти на борту загинули. В ГУР уточнили, що серед загиблих було п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Така втрата є доволі серйозною та може послабити потенціал ворога.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що це дуже серйозна втрата для окупантів. Адже подібних літаків у Росії залишилось менш як вісім, та й те – частина з них є або несправною, або не модернізованою.