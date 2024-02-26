Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк розповіла, до якої саме тактики вдаються російські загарбники, передає 24 Канал.

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Як ворог намагається збирати інформацію після втрати А-50

Керівниця пресцентру зауважила, що зараз активність російських розвідувальних дронів надзвичайно висока. Так, у зоні відповідальності Сил оборони Півдня за минулу добу було зафіксовано понад 100 дронів подібного типу вздовж лінії бойового зіткнення й на глибші регіони.

Вони намагаються збирати ту інформацію, яку вже більше не передасть А-50. Саме Через це ми бачимо й неспецифічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддаленні, в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних,

– розповіла Гуменюк.

Додала, щодо наведення, наші військові бачили за вчорашню добу дуже посилену свого роду активність балістичної зброї ворога. Росіяни намагалися атакувати Кіровоградщину.

Також був удар по Миколаївщині, але по відкритих територіях, тобто наведення такого точного, як вони планували, не відбулося, наголосила Гуменюк. Водночас зазначила, маємо розуміти, якщо загарбники це промацують балістичною зброєю, то мають певні плани подібних атак.

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