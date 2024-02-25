Раніше, стало відомо, що у збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був екіпаж із 10 росіян. Усі вони загинули.
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Про що говорив речник Повітряних сил
За словами Юрія Ігната, втрата такого борта зменшує спроможності ворога. Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", – сказав він.
Журналісти зазначили, що Росія втратила не лише борт, а й екіпаж, на підготовку якого потрібно роки, а часом до 10 років для того, щоб підготувати таких спеціалістів.
Так, вони поцікавилися в речника Повітряних сил, які заклади готують в Росії таких фахівців та чи достатньо їх в Росії.
Юрій Ігнат зазначив, що країна-агресорка має достатньо навчальних закладів, достатньо ресурсів для того, щоб забезпечувати потребу і в льотному складі.
Досвід тих людей, роки витрачені на них, ресурси… це теж дуже добре, що ми (Україна – 24 Канал) ліквідували цілий екіпаж такого літака,
– зазначив Юрій Ігнат.
За його словами, екіпаж літака – це ті, хто управляють безпосередньо, а ще той персонал який знаходиться всередині і проводить радіолокаційну розвідку.
Знищення А-50: коротко
- Ввечері 23 лютого українські захисники збили вже другий ворожий А-50 над Азовським морем. Це був результат вдалої співпраці Повітряних сил ЗСУ та ГУР.
- Відомо, що збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.
- В Головному управлінні розвідки також повідомили, що росіяни втратили щонайменше 10 членів екіпажу.
- Всього в Росії лишилось вже менше 8 таких повітряних суден, причому частина з них не модернізовані або несправні.