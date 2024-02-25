Ранее, стало известно, что в сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был экипаж из 10 россиян. Все они погибли.
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О чем говорил представитель Воздушных сил
По словам Юрия Игната, потеря такого борта уменьшает способности врага. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
"Возможности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно понемногу уничтожать врага теми средствами, что у нас есть", – сказал он.
Журналисты отметили, что Россия потеряла не только борт, но и экипаж, на подготовку которого нужно годы, а порой до 10 лет для того, чтобы подготовить таких специалистов.
Так, они поинтересовались у представителя Воздушных сил, какие заведения готовят в России таких специалистов и достаточно ли их в России.
Юрий Игнат отметил, что страна-агрессор имеет достаточно учебных заведений, достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать потребность и в летном составе.
Опыт тех людей, годы потраченные на них, ресурсы… это тоже очень хорошо, что мы (Украина – 24 Канал) ликвидировали целый экипаж такого самолета,
– отметил Юрий Игнат.
По его словам, экипаж самолета – это те, кто управляют непосредственно, а еще тот персонал который находится внутри и проводит радиолокационную разведку.
Уничтожение А-50: коротко
- Вечером 23 февраля украинские защитники сбили уже второй вражеский А-50 над Азовским морем. Это был результат удачного сотрудничества Воздушных сил ВСУ и ГУР.
- Известно, что сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.
- В Главном управлении разведки также сообщили, что россияне потеряли по меньшей мере 10 членов экипажа.
- Всего в России осталось уже менее 8 таких воздушных судов, причем часть из них не модернизированы или неисправны.