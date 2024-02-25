Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что сам А-50 имеет стоимость около 350 миллионов долларов.

К теме Работало ГУР и Воздушные силы: что известно об уничтожении А-50 России над Азовским морем

Известно, что удалось сбить модернизированную версию этого самолета. Также к убыткам стоит добавить потери среди опытных специалистов, которые находились на А-50.

Этот самолет является одним из важных элементов разведывательно-ударного комплекса России. Он в текущем времени обнаруживает цели для ударов. Там практически управляют действиями бомбардировщиков Су-34, которые бросают авиабомбы. А заявленная дальность обнаружения целей – 600 километров. Теперь они еще дальше будут работать от нашей границы,

– сказал Романенко.

Почему Су-35 не прикрыл А-50

Как отметил Романенко, уже была информация, что самолет удалось сбить с помощью системы С-200. В то же время рядом с А-50 летел вражеский истребитель Су-35, который должен был его прикрывать.

Стоит понимать, что Су-35 может прикрывать А-50 от других самолетов. А вот от зенитной ракеты он практически никак не может что-то сделать.

Это были креативные и асимметричные действия со стороны командования Воздушных сил и командования Сил обороны Украины в целом. Я когда-то учился на С-200. На такие типы самолета нужны 3 или более ракет. Однако, вероятно, в связи с экономией здесь было выпущено 2 ракеты. Одна попала по "ловушке", а другая сбила самолет,

– сказал Романенко.

Уничтожение А-50: коротко