Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що сам А-50 має вартість близько 350 мільйонів доларів.

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Відомо, що вдалося збити модернізовану версію цього літака. Також до збитків варто додати втрати серед досвідчених фахівців, які перебували на А-50.

Цей літак є одним з важливих елементів розвідувально-ударного комплексу Росії. Він в поточному часі виявляє цілі для ударів. Там практично керують діями бомбардувальників Су-34, які кидають авіабомби. А заявлена дальність виявлення цілей – 600 кілометрів. Тепер вони ще далі працюватимуть від нашого кордону,

– сказав Романенко.

Чому Су-35 не прикрив А-50

Як наголосив Романенко, вже була інформація, що літак вдалося збити за допомогою системи С-200. Водночас поруч з А-50 летів ворожий винищувач Су-35, який мав його прикривати.

Варто розуміти, що Су-35 може прикривати А-50 від інших літаків. А-от від зенітної ракети він практично ніяк не може щось зробити.

Це були креативні та асиметричні дії з боку командування Повітряних сил та командування Сил оборони України загалом. Я колись навчався на С-200. На такі типи літака потрібні 3 або більше ракет. Однак, ймовірно, у зв'язку з економією тут було випущено 2 ракети. Одна попала по "пастці", а інша збила літак,

– сказав Романенко.

Знищення А-50: коротко