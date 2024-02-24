В своем ответе Зеленский намекнул, что для ликвидации таких целей ВСУ могут использовать и западное оружие. Слова президента на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии, Италии и Канады – передает 24 Канал.
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Слова Зеленского об А-50
Владимир Зеленский отметил, что сбитие А-50 и других самолетов россиян – это результат союза Украины и партнеров. Он добавил, что без этого союза было бы очень трудно защищать государство. Государство благодарно как военным, так и союзникам.
В то же время Зеленский отметил, что может дать только обобщенный комментарий по ликвидации А-50. Он отметил, что в случае, если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – ВСУ используют оружие от партнеров, а если на других направлениях – только украинское.
Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда этого не будет – не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории,
– подчеркнул Зеленский.
Вероятно, таким образом президент намекнул, что и западное вооружение можно использовать для уничтожения вражеских бортов. В то же время журналисты со ссылкой на источники писали, что А-50 ликвидировали из советского ЗРК С-200.
Сбитие А-50 над Азовом
- Вечером 23 февраля украинские Воздушные силы в сотрудничестве с Главным управлением разведки успешно сбили уже второй российский самолет А-50 над Азовским морем. Всего Россия имела на вооружении 9 таких бортов – а теперь осталось 7.
- В сети показали видео, как самолет отстреливал ловушки – одна из них приманила украинскую ракету. Однако уже вторая нанесла точный удар по корпусу А-50 и он благополучно отправился в сторону земли. Таким образом экипаж знал о том, что на него идут ракеты.
- Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что экипаж в составе 10 человек уничтожен – по сообщениям СМИ, среди них было 5 майоров. Юсов также отметил, что операция была сложной и нестандартной, однако также анонсировал, что "это будет продолжаться".