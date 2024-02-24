У своїй відповіді Зеленський натякнув, що для ліквідації таких цілей ЗСУ можуть використовувати й західну зброю. Слова президента на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії, Італії та Канади – передає 24 Канал.
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Слова Зеленського про А-50
Володимир Зеленський зазначив, що збиття А-50 та інших літаків росіян – це результат союзу України і партнерів. Він додав, що без цього союзу було б дуже важко боронити державу. Держава вдячна як військовим, так і союзникам.
Водночас Зеленський наголосив, що може дати лише узагальнений коментар щодо ліквідації А-50. Він зазначив, що у разі, якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – ЗСУ використовують зброю від партнерів, а якщо на інших напрямках – лише українську.
Україна не має можливості, не має права і ніколи цього не буде – не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території,
– наголосив Зеленський.
Ймовірно, таким чином президент натякнув, що й західне озброєння можна використовувати для знищення ворожих бортів. Водночас журналісти з посиланням на джерела писали, що А-50 ліквідували із радянського ЗРК С-200.
Збиття А-50 над Азовом
- Ввечері 23 лютого українські Повітряні сили у співпраці з Головним управлінням розвідки успішно збили вже другий російський літак А-50 над Азовським морем. Всього Росія мала на озброєнні 9 таких бортів – а тепер лишилося 7.
- У мережі показали відео, як літак відстрілював пастки – одна з них приманила українську ракету. Однак вже друга завдала точного удару по корпусу А-50 і він благополучно відправився в бік землі. Таким чином екіпаж знав про те, що на нього йдуть ракети.
- Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що екіпаж у складі 10 людей знищено – за повідомленнями ЗМІ, серед них було 5 майорів. Юсов також зауважив, що операція була складною та нестандартною, однак також анонсував, що "це буде продовжуватись".