У своїй відповіді Зеленський натякнув, що для ліквідації таких цілей ЗСУ можуть використовувати й західну зброю. Слова президента на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії, Італії та Канади – передає 24 Канал.

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Слова Зеленського про А-50

Володимир Зеленський зазначив, що збиття А-50 та інших літаків росіян – це результат союзу України і партнерів. Він додав, що без цього союзу було б дуже важко боронити державу. Держава вдячна як військовим, так і союзникам.

Водночас Зеленський наголосив, що може дати лише узагальнений коментар щодо ліквідації А-50. Він зазначив, що у разі, якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – ЗСУ використовують зброю від партнерів, а якщо на інших напрямках – лише українську.

Україна не має можливості, не має права і ніколи цього не буде – не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території,

– наголосив Зеленський.

Ймовірно, таким чином президент натякнув, що й західне озброєння можна використовувати для знищення ворожих бортів. Водночас журналісти з посиланням на джерела писали, що А-50 ліквідували із радянського ЗРК С-200.

Збиття А-50 над Азовом