Та нещодавно російський модернізований А-50 заступив на чергування. Про це 24 Каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що борт проходив модернізацію тоді, коли українські військові збили перший літак А-50. До слова, судно, яке збили 23 лютого, мало позивний "Баян".

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"Ще один літак фактично заступив на бойове чергування. Точно не знаю, чи це саме цей, але він проходив якраз модернізації. Його взяли, фактично, повернули назад у війська", – сказав Мусієнко.

За його словами, загалом росіяни мали 3 таких літаки, які проходили глибинний рівень модернізації. Мовиться передусім про електроніку – тобто про засоби спостереження. А це – найважливіше, що є в цьому літаку. До того ж окупанти хвалились, що після модернізації ці борти бачать ледь не на 500 – 700 кілометрів.

Тепер їх залишилося 2. Вони здійснювали польоти безпосередньо і над Азовським морем, і над Чорним, впритул до окупованих територій України на Півдні. Бачать вони навіть з модернізацією не на 700 кілометрів, а менше,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Чергове "приземлення" російського А-50