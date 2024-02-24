Та нещодавно російський модернізований А-50 заступив на чергування. Про це 24 Каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що борт проходив модернізацію тоді, коли українські військові збили перший літак А-50. До слова, судно, яке збили 23 лютого, мало позивний "Баян".
До теми Працювало ГУР і Повітряні сили: що відомо про знищення А-50 Росії над Азовським морем
"Ще один літак фактично заступив на бойове чергування. Точно не знаю, чи це саме цей, але він проходив якраз модернізації. Його взяли, фактично, повернули назад у війська", – сказав Мусієнко.
За його словами, загалом росіяни мали 3 таких літаки, які проходили глибинний рівень модернізації. Мовиться передусім про електроніку – тобто про засоби спостереження. А це – найважливіше, що є в цьому літаку. До того ж окупанти хвалились, що після модернізації ці борти бачать ледь не на 500 – 700 кілометрів.
Тепер їх залишилося 2. Вони здійснювали польоти безпосередньо і над Азовським морем, і над Чорним, впритул до окупованих територій України на Півдні. Бачать вони навіть з модернізацією не на 700 кілометрів, а менше,
– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.
Чергове "приземлення" російського А-50
- Українські розвідники разом з Повітряними силами ЗСУ знищили російський літак А-50. Борт збили над Азовським морем, а упав він у Краснодарському краї Росії. Це підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ.
- У більшості російських телеграм-каналів заявили про те, що це нібито відпрацювала російська ППО – так званий friendly fire. Окупанти не можуть визнати, що впав саме А-50. Тож заявляють, що це нібито "невідомий літальний апарат".
- Літак А-50 загарбники використовували для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні. Судно приземлилося неподалік російського міста Єйськ. Вартість такого літака – 350 мільйонів доларів.