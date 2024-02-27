Про успішну роботу ЗСУ повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Приземлили російський винищувач на тому ж напрямку, що й зранку.

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Як уточнив Олещук, Су-34 вдалося збити близько о 14:00 на тому ж напрямку, що й зранку. До слова, зранку російський винищувач приземлили на Сході країни.

Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми". Що ж, працюємо далі…

– написав Олещук.