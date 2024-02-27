Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що наші захисники збили ще один Су-34 на Східному напрямку.

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Мінус ще один ворожий Су-34

Олещук подякував українським воїнам за бойову роботу, а російським пілотам порадив перед кожним вильотом бачитись з рідними, адже може "не пощастити".

Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу,

– написав Олещук.