Об успешной работе ВСУ сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Приземлили российский истребитель на том же направлении, что и утром.

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Враг продолжает терять авиацию

Как уточнил Олещук, Су-34 удалось сбить около 14:00 на том же направлении, что и утром. К слову, утром российский истребитель приземлили на Востоке страны.

Около 14:00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же! Цель – неизменна! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере, на время прекратить "авиационные мясные штурмы". Что ж, работаем дальше...

– написал Олещук.



ВСУ сбили очередной Су-34 / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Так, с начала февраля Россия потеряла 10 различных самолетов и вертолет:

один ударный вертолет Ка-52, который 7 февраля сбили в операционной зоне ОСГВ "Таврия";

7 истребителей-бомбардировщиков Су-34;

2 истребителя Су-35;

один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который сбили 23 февраля над Азовским морем.

К слову, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 342 самолета и 325 вертолетов.

Россия использует Су-34 для ударов КАБами

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что оккупанты используют Су-34 для нанесения ударов управляемыми авиабомбами, а истребители Су-35 осуществляют прикрытие во время таких операций. Особенно активно вражеские истребители-бомбардировщики выполняют задачи на Авдеевском направлении.

Активизировались Су-34 еще раньше на Авдеевском направлении, куда направили огромное количество авиабомб. Самолеты Су-34 являются основными носителями этих бомб. Прикрывают их Су-35, осуществляют истребительно-авиационное прикрытие. Таким образом попадают иногда в зону поражения наших систем ПВО, которых, к сожалению, не так много, но если грамотно спланированы действия, если спецоперация удается, то мы видим такие результаты,

– рассказал Игнат.

Он также добавил, что украинские защитники сбивают вражеские самолеты на больших расстояниях, поэтому не всегда можно увидеть горящий и падающий сбитый борт.