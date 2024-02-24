Напомним, что над Азовским морем вечером 23 февраля был сбит очередной российский самолет ДРЛС А-50У. Это произошло в результате успешной операции ГУР МО и Воздушных сил.
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В Воздушных силах отчитались за свою работу
Николай Олещук отметил, что зафиксировать статистику "военной рутины" непросто, ведь обновляется она почти каждый час. Речь идет о российских А-50 и "сушках", иранских дронах-камикадзе типа "Шахед" и "непобедимых ракетах".
В частности, статистика обновляется вражескими пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота. В то же время за это время Воздушными силами проведены десятки блестящих операций.
По данным Воздушных сил, целом во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:
- 1905 ракет различных типов (среди них – 43 баллистических и 25 аэробаллистических – Х-47М2 "Кинжал");
- 4844 – ударных дронов и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 340 – самолетов;
- 325 – вертолетов.
Ежедневно говорю "спасибо" подчиненным за уничтоженные цели и успешную боевую работу. Ведь за каждой этой цифрой – люди,
– добавил Николай Олещук.
По его словам, 730 дней россияне в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а тем временем украинские пилоты в условиях мощного вражеского противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 – на огневое поражение, 8900 – на авиационное истребительное прикрытие.
Командующий Воздушных сил отметил, что пока такие успехи осуществляют на советской технике. Впрочем, сейчас идет процесс ожидания и активной работы над тем, чтобы в ближайшее время к борьбе против страны-агрессорки наконец присоединились F-16.
Последние потери врага в авиации: коротко
- Авиационные потери оккупантов начались еще 17 февраля. Тогда Воздушные силы сбили сразу три самолета россиян – бомбардировщики Су-34 и истребитель Су-35.
- На следующий день, 18 февраля, благодаря работе ВСУ упал еще один Су-34. Впоследствии 19 февраля наши защитники ликвидировали еще два вражеских самолета, которые наносили удары КАБами.
- Утром 21 февраля стало известно, что Украина ликвидировала еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр.
- Уже 23 февраля украинские защитники уничтожили российский самолет А-50У в районе Азовского моря. Тогда оккупанты начали сразу придумывать, что, мол, "самолет" приземлили "дружественным огнем" со стороны оккупированного Мариуполя.