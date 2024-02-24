В новой сводке разведка Великобритании оценила потери россиян за два года полномасштабного вторжения в Украину. Там отметили, что потери превышают количество войск, которые были у России в начале.
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Россия также потеряла немало техники
Разведчики Великобритании отметили, что за два года полномасштабной войны российские потери соответствуют, а во многих случаях и превышают те, что составляли начальную численность войск России.
По данным разведчиков, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР, одновременно убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих.
В то же время для широкомасштабного вторжения в Украину Россия сначала развернула примерно 130 батальонных тактических групп, в состав которых, вероятно, входило около 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) и не менее 100 тысяч человек личного состава.
Россия смогла компенсировать потери с помощью вербовки и мобилизации.
Российские войска в Украине сейчас больше по численности, чем в начале (полномасштабной) войны. Они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и применять стратегию истощения украинских сил,
– говорится в сводке.
Потери врага на 24 февраля 2024 года
За сутки враг потерял 770 солдат. В общем, Россия потеряла 409 тысяч своих бойцов.
Что известно о потерях россиян на фронте
- танков – 6534 (+8);
- боевых бронированных машин – 12425 (+15);
- артиллерийских систем – 9952 (+36);
- РСЗО – 999 (+0);
- средств ПВО – 684 (+2);
- самолетов – 340 (+1);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31);
- крылатых ракет – 1905 (+2);
- кораблей/катеров – 25 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28);
- специальной техники – 1576 (+1).