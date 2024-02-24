В новой сводке разведка Великобритании оценила потери россиян за два года полномасштабного вторжения в Украину. Там отметили, что потери превышают количество войск, которые были у России в начале.

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Россия также потеряла немало техники

Разведчики Великобритании отметили, что за два года полномасштабной войны российские потери соответствуют, а во многих случаях и превышают те, что составляли начальную численность войск России.

По данным разведчиков, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР, одновременно убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих.

В то же время для широкомасштабного вторжения в Украину Россия сначала развернула примерно 130 батальонных тактических групп, в состав которых, вероятно, входило около 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) и не менее 100 тысяч человек личного состава.

Россия смогла компенсировать потери с помощью вербовки и мобилизации.

Российские войска в Украине сейчас больше по численности, чем в начале (полномасштабной) войны. Они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и применять стратегию истощения украинских сил,

– говорится в сводке.

Потери врага на 24 февраля 2024 года

За сутки враг потерял 770 солдат. В общем, Россия потеряла 409 тысяч своих бойцов.

Что известно о потерях россиян на фронте