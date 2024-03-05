Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Також в ISW назвали ще одну з можливих причин, передає 24 Канал.
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Приховали дані, аби запобігти соціальному невдоволенню
Аналітики зауважили, що російський уряд приховав дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році, ймовірно, аби приховати втрати, зазнані в перший рік повномашстабної війни проти України. Або ж щоб приховати неспроможність уряду виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.
Російське опозиційне видання "Верстка" провело розслідування Єдиної державної інформаційної системи соціального забезпечення. 4 березня повідомило, що ЄДІССЗ приховала дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.
Журналісти зазначили, що частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат Росії в Україні, наприклад показники про "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" і "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби".
Можливо, ЄДІССЗ приховала цю інформацію, щоб запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні, і вирішила поділитися цією інформацією лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальні шоки,
– зазначили в ISW.
Також аналітики припустили, що Кремль приховав дані соціальних служб за 2022 рік, аби приховати свої проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав у перший рік повномасштабної війни.
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У бідних регіонах Росії різко зросли накопичення
- Зауважимо, що наприкінці лютого Інститут вивчення економік з ринками BOFIT писав, що в кількох регіонах країни-агресора спостерігається аномальний приріст на банківських рахунках.
- Цікаво, що його пов'язують з виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні проти України.
- Окрім того, "гробові" виплати для родин загиблих також зробити свій внесок у "збільшення добробуту" російського населення.
- Так, приріст на банківських рахунках в Алтаї склав 18,95%, Бурятії – на 33,26%, а в Тиві – на рекордні 57,57%.
- До речі, саме Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших регіонів країни-агресора. Саме на такі припадає найбільша частка втрат серед окупантів.