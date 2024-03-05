Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Також в ISW назвали ще одну з можливих причин, передає 24 Канал.

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Приховали дані, аби запобігти соціальному невдоволенню

Аналітики зауважили, що російський уряд приховав дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році, ймовірно, аби приховати втрати, зазнані в перший рік повномашстабної війни проти України. Або ж щоб приховати неспроможність уряду виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.

Російське опозиційне видання "Верстка" провело розслідування Єдиної державної інформаційної системи соціального забезпечення. 4 березня повідомило, що ЄДІССЗ приховала дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.

Журналісти зазначили, що частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат Росії в Україні, наприклад показники про "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" і "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби".

Можливо, ЄДІССЗ приховала цю інформацію, щоб запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні, і вирішила поділитися цією інформацією лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальні шоки,

– зазначили в ISW.

Також аналітики припустили, що Кремль приховав дані соціальних служб за 2022 рік, аби приховати свої проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав у перший рік повномасштабної війни.

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