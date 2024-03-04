Кадры успешной работы украинских защитников обнародовали 4 марта.

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Успешная работа украинских защитников

Сухопутные войска опубликовали видео, на котором видно как военные 47 отдельной механизированной бригады уничтожили оккупантов на Авдеевском направлении и успешно зачистили участок.

Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ежедневно ликвидировать российских захватчиков на Авдеевском направлении. И так уже почти 5 месяцев,

– говорится в сообщении.

На опубликованном видео взаимодействие роты ударных БПЛА и пехоты 47 ОМБр.

Воины 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупантов на Авдеевском направлении: смотрите видео

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