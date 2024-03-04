За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Оккупанты пытались штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Линия фронта на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери у врага

  • Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
  • С 24 февраля 2022 года потери врага уже достигли 417 950 единиц личного состава.