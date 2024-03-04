За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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