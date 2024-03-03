Наши защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Кстати
Враг перебрасывает свои резервы: какая тактика россиян в районе Бахмута Карта боевых действий На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. На Купянском направлении оккупанты совершили 4 атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, успеха не имели. На Лиманском Силы обороны отбили 8 атак агрессора в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области. Ситуация на поле боя: смотрите карту На Бахмутском ВСУ отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка. На Авдеевском – отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Там оккупанты 25 раз пытались прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг провел 4 атаки в районе населенного пункта Работино и западнее Новопрокоповки Запорожской области. Успеха не имел. На Херсонском Силы обороны продолжают удержание позиций. Агрессор совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Украинские воины мощно уничтожают оккупантов За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству врага.