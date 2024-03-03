За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Оккупанты пытались атаковать на Купянском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Ореховском направлении. Кроме того, попытались штурмовать в районе Крынков.