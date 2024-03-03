Наши защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кстати Враг перебрасывает свои резервы: какая тактика россиян в районе Бахмута

Карта боевых действий

Ситуация на поле боя: смотрите карту

Украинские воины мощно уничтожают оккупантов

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
  • Воздушные Силы сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
  • Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству врага.