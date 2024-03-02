Зокрема, у селище Ласточкине Донецької області. Це 24 Каналу зауважив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Читайте також Божевільна кількість піхоти, – Третя штурмова про дії окупантів на Авдіївському напрямку
"Зараз я бачу, що російська армія з коліс намагається в'їхати у невеликі населені пункти, наприклад, Ласточкине, на ейфорії від захоплення Авдіївки. Авдіївка трималася довго, але загроза оточення, на жаль, змусила наших військових залишати ці позиції", – сказав він.
Ворог розтягуватиме період наступу
Іван Ступак зазначив, що росіяни з великою надією починали рухатися далі, але згодом, найімовірніше, буде зменшення інтенсивності бойових дій. Загарбникам потрібно буде підтягнути резерви, особовий склад, техніку, зброю, боєприпаси і так далі.
На його думку, у березні ворог продовжуватиме свої наступальні операції та розтягне їх до травня. Адже у період перед президентськими "виборами", інавгурації Владіміра Путіна у Росії дуже позитивно сприйматимуть будь-які просування.
У період березень – середина березня, найімовірніше, росіяни ще будуть продовжувати свої наступальні операції. Я вважаю, що період наступу окупанти спробують розтягнути ще до травня. Бо у цей час дуже добре сприймаються будь-які перемоги,
– припустив ексспівробітник СБУ.
Російські пабліки пишуть, що після нібито "захоплення Кринок" окупантами деякі командувачі поїхали у Москву отримувати нагороди та звання.
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Авдіївському напрямку ворог збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів. Окупанти мають значну перевагу в боєприпасах, а також нарощують чисельність штурмових груп.
- Натомість Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти.
- Українські бійці розгромили елітну штурмову групу росіян та змогли зупинити ворожий наступ на Авдіївському напрямку. Воїни 47 окремої механізованої бригади знищили елітну штурмову групу росіян 15 окремої гвардійської бригади разом із технікою. Такого результату вдалося досягти завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".