Після того, як через нестачу боєприпасів Сили оборони були вимушені покинути Авдіївку, ворог продовжив наступальні дії на цьому напрямку, намагаючись виснажити наші війська. Попри це українські воїни героїчно тримають оборону, змушуючи ворога шкодувати за кожну спробу штурму.

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Активна оборона

Так, воїни 47 окремої механізованої бригади знищили елітну штурмову групу росіян 15 окремої гвардійської бригади разом із технікою.

Як зазначають у бригаді, успіху вдалося досягти завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".

Розгром окупантів на Авдіївському напрямку: відео 47-ома бригада

Також військові пообіцяли завтра поділитися новими кадрами з ще більшою кількістю ліквідованих російських окупантів.

Працюємо далі!

Битва триває!,

– йдеться у повідомлення бійців.