Коли росіяни захопили ЧАЕС, вони навіть не могли вимовити слова "Рудий ліс" і, певно, не зовсім розуміли, де перебувають. Українці тоді сміялися, таким чином тікаючи від жахливого усвідомлення, що окупанти наважилися захопити ядерний об'єкт. На жаль, багато робітників ЧАЕС досі в полоні, адже росіяни забрали їх із собою під час відступу.

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Що відомо про можливу смерть росіян, які були на ЧАЕС

Вараш – поліське місто на півночі Рівненщини, супутник Рівненської АЕС. Цей населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з Білоруссю. Інтерв'ю Олександра Мензула було присвячене проблемам громади та ядерної безпеки.

Можна згадати, як окопувалися безграмотні окупанти у Чорнобильській зоні. Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив,

– сказав мер Вараша.

OBOZ.UA попросив Андрія Юсова прокоментувати можливу смерть окупантів у Рудому лісі. Той відповів, що інформацію про смерть цих окупантів наразі уточнюють.

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Росія продовжує ядерний шантаж