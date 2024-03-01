Когда россияне захватили ЧАЭС, они даже не могли произнести слова “Рыжий лес” и, вероятно, не совсем понимали, где находятся. Украинцы тогда смеялись, таким образом убегая от ужасного осознания, что оккупанты осмелились захватить ядерный объект. К сожалению, многие работники ЧАЭС до сих пор в плену, ведь россияне забрали их с собой во время отступления.

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Что известно о возможной смерти россиян, которые были на ЧАЭС

Вараш – полесский город на севере Ровенской области, спутник Ровенской АЭС. Этот населенный пункт расположен в 50 километрах от границы с Беларусью. Интервью Александра Мензула было посвящено проблемам громады и ядерной безопасности.

Можно вспомнить, как окапывались безграмотные оккупанты в Чернобыльской зоне. Я знаю это место, там можно находиться считаные минуты. Кстати, по нашим каналам мы получили информацию, что из российских вояк, которые там были, никто не выжил,

– сказал мэр Вараша.

OBOZ.UA попросил Андрея Юсова прокомментировать возможную смерть оккупантов в Рыжем лесу. Тот ответил, что информацию о смерти этих оккупантов сейчас уточняют.

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Россия продолжает ядерный шантаж