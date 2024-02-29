В то же время в Еврокомиссии считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада являются частью политической кампании перед президентскими выборами. В целом выступление диктатора перед парламентом России является очередной ложью для российского народа.
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Россию уже предупредили
Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия.
По его словам, угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина безответственные.
Мы не впервые видим безответственную риторику Владимира Путина,
– подчеркнул чиновник.
Миллер также отметил, что подобные заявления со стороны лидера государства с ядерным оружием недопустимы. Он добавил, что ранее этот вопрос с Россией уже обсуждали.
Однако, как видим, российский диктатор очевидно проигнорировал это.
Мы общались в прошлом частным образом и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия,
– отметил спикер.
Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Несмотря на это, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.
Путин в очередной раз прибегнул к любимым "басням" и угрозам: что сказал
- Кремлевский глава заявил, что Россия видит, где и какие есть проблемы и непрерывно ведет работу по увеличению мощностей армии и флота. Он отметил, что российская армия "приобрела колоссальный боевой опыт". По его словам, "прошли закалку" командиры, которые "берегут людей" и "грамотно выполняют задачи".
- В то же время российский диктатор планирует серьезно укрепить группировку вооруженных сил России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
- Путин также подтвердил использование ракеты "Циркон" по Украине и пригрозил, что страна-агрессор будет применять "Сарматы". Диктатор заверил, что якобы эти тяжелые баллистические ракеты уже "подтвердили свои высокие и уникальные характеристики" и "вскоре о них услышат".
- Кроме того, Путин отреагировал на разговоры о возможной отправке военных НАТО в Украину. По его словам, последствия "для возможных интервентов будут трагическими". Он снова прибегнул к угрозам ядерной войной.