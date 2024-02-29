В то же время в Еврокомиссии считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада являются частью политической кампании перед президентскими выборами. В целом выступление диктатора перед парламентом России является очередной ложью для российского народа.

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Россию уже предупредили

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия.

По его словам, угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина безответственные.

Мы не впервые видим безответственную риторику Владимира Путина,

– подчеркнул чиновник.

Миллер также отметил, что подобные заявления со стороны лидера государства с ядерным оружием недопустимы. Он добавил, что ранее этот вопрос с Россией уже обсуждали.

Однако, как видим, российский диктатор очевидно проигнорировал это.

Мы общались в прошлом частным образом и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия,

– отметил спикер.

Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Несмотря на это, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.

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