Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом обратил внимание на тех, кто пришел послушать Путина. Среди них Николай Валуев – "Коля Кувалда", Денис Пушилин, Елена Мизулина – мать "любовницы Путина".
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Ничего нового
Тизенгаузен отметил, что у представителей российского политкума лица "прекрасные". Также он отметил, что ничего нового в своей речи Путин не сказал, затронув "старые" темы: духовные скрепы, рождение детей, православие, ядерное оружие.
Ничего нового не было, только он сказал, что якобы была впервые испытана ракета "Циркон" на поле боя. До этого Путин такое же говорил о "Кинжале",
– сказал политтехнолог.
Также Путин затронул вопрос возможного нападения России на страны НАТО, отметив, что Запад "врет" по этому поводу и, мол, Россия не собирается нападать на европейские страны.
В то же время российская пропаганда разгоняет нарратив, и россияне ему верят, что это именно НАТО каким-то образом "хочет забрать" российские территории.
Хотя на самом деле ситуация другая. Швеция находилась в нейтральном статусе много лет и вступила в НАТО только после того, как Путин напал на Украину. Похожая история с Финляндией. Это означает, чтобы НАТО не расширялось, Путину не надо было начинать войну в Украине,
– отметил Тизенгаузен.
Он отметил, что Путин обиделся на Запад из-за того, что Россию не взяли в НАТО и теперь пытается отомстить.
"К сожалению, после войны в Грузии в 2008 году Путина воспринимали только как "расшалившегося диктатора". Мол, успокоится. Но после оккупации Крыма все стало серьезнее. А сейчас его начали воспринимать уже довольно серьезно. Хотя и не до конца – боятся "таракана" тапком размазать, хотя давно это нужно было сделать", – подчеркнул он.
Может готовиться к новому нападению
Кроме того, Путин вспомнил о том, что "большая многодетная семья должна стать нормой и ориентиром". Также он отметил, что в течение ближайших шести лет в России должны "добиться устойчивого роста рождаемости".
Будет все просто: качество "биомассы" не важно, важно количество. Увеличат "материнский капитал", будут давать деньги за рождение третьего, четвертого, пятого ребенка. Церковь активизируют, запретят аборты. Все это приведет к тому, что неблагополучные слои населения, которые не потеряли репродуктивную функцию, осознают, что можно рожать кучу детей и потом на эти деньги пить,
– пояснил политтехнолог.
В этом смысле возникает другой вопрос: почему Путин не демонстрирует своих детей. В частности от Алины Кабаевой, а также он имеет дочь от Светланы Кривоногих.
"Но свою семью он прячет, передает ей миллиардные госконтракты, а россияне пусть рожают, потому что Путин наверняка планирует за свою каденцию осуществить еще одну войну или нападение на страну ЕС, чтобы заставить Запад снять санкции", – предположил Борис Тизенгаузен.
Что еще сказал Путин во время обращения к федеральному собранию
- Он пообещал снизить показатели бедности в России. Сейчас она касается 9% россиян, а среди многодетных семей – 30%. По словам главы Кремля, к 2030 году власти должны снизить уровень бедности до 7% и 12% процентов соответственно.
- Также для повышения рождаемости в России Путин предложил ввести новую комплексную программу по охране материнства, сохранению здоровья детей и подростков, в частности репродуктивного здоровья. В рамках программы будут расширены сети женских консультаций и модернизированы перинатальные центры, детские поликлиники и больницы.