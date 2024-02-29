Заметим, что Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Диктатор выступил перед парламентариями, дипломатами, судьями и российскими захватчиками, воюющими в Украине.
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Туск выразил обеспокоенность
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал серьезно относиться к заявлениям российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил в послании к Федеральному собранию.
Политик убежден в том, что слова Путина о том, что Россия вооружается и переводит свою экономику в режим войны, является правдой.
Не только агрессивную риторику, но и объявленные Путиным решения по увеличению самодостаточности России, перевода экономики на военный лад и модернизации армии – все это следует воспринимать абсолютно серьезно,
– заявил Туск.
Как отметил польский премьер, Европа должна понимать, что "гонка вооружений", которые Россия навязывает миру, обязывает западные страны готовиться в военном плане к потенциальным угрозам.
Он подытожил, что Евросоюз должен принимать решения, которые сбалансируют военный потенциал России, а также сделают Европу лучше подготовленной к "плохим сценариям".
Что снова наговорил Путин: главные тезисы
- Путин заявил, что Россия видит, где и какие есть проблемы и непрерывно ведет работу по увеличению мощностей армии и флота. Он отметил, что российская армия "приобрела колоссальный боевой опыт". По его словам, "прошли закалку" командиры, которые "берегут людей" и "грамотно выполняют задачи".
- Путин отреагировал на разговоры о возможной отправке военных НАТО в Украину. По его словам, последствия "для возможных интервентов будут трагическими". Он снова прибегнул к угрозам ядерной войной.
- В частности, российский диктатор планирует серьезно укрепить группировку вооруженных сил России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
- В то же время он заявил о грандиозном плане снизить уровень бедности среди малообеспеченных и многодетных граждан России. Более того, в планах Путина – запустить проект "Длительная и активная жизнь" с целью увеличить продолжительность жизни граждан.
- В своей речи Владимир Путин подтвердил использование ракеты "Циркон" по Украине и пригрозил, что страна-агрессор будет применять "Сарматы". Диктатор заверил, что якобы эти тяжелые баллистические ракеты уже "подтвердили свои высокие и уникальные характеристики" и "вскоре о них услышат".