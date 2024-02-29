Зауважимо, що Владімір Путін виступив з посланням Федеральним зборам у четвер, 29 лютого. Диктатор виступив перед парламентарями, дипломатами, суддями та російськими загарбниками, що воюють в Україні.

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Туск висловив занепокоєння

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав серйозно ставитись до заяв російського диктатора Владіміра Путіна, які той озвучив у посланні до Федеральних зборів.

Політик переконаний у тому, що слова Путіна про те, що Росія озброюється і переводить свою економіку в режим війни, є правдою.

Не лише агресивну риторику, але й оголошені Путіним рішення щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військовий лад і модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно,

– заявив Туск.

Як зазначив польський прем'єр, Європа має розуміти, що "перегони озброєнь", які Росія нав’язує світу, зобов’язує західні країни готуватися у військовому плані до потенційних загроз.

Він підсумував, що Євросоюз має ухвалювати рішення, які збалансують військовий потенціал Росії, а також зроблять Європу краще підготовленою до "поганих сценаріїв".

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