Диктатор запевнив, що нібито ці важкі балістичні ракети вже "підтвердили свої високі та унікальні характеристики" та "невдовзі про них почують". Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп сказав 24 Каналу, яку загрозу для України становлять ракети "Сармат".

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Яка мета ядерного шантажу

"Сармат" – це ракета іншої категорії. Йдеться про стратегічне озброєння, основним видом якого вважається міжконтинентальна ракетно-ядерна зброя.

Я не дуже уявляю, як його (стратегічне озброєння – 24 Канал) можна використовувати в тактичних потребах, зокрема ударах по українських об'єктах,

– мовив Шарп.

Ракета "Сармат" є основним компонентом ядерного стримування, це частина ядерної тріади. Її використання можливе у рамках великої ядерної війни, з країнами які мають ядерну зброю.

Погрози Путіна, зокрема пов'язані з ядерним шантажем західних країн – це відомий інструмент, який використовує диктатор, щоб допомога Україні або була меншою, або затримувалася.

"Інструмент відносно дієвий. Побоювання західних країн щодо ескалації з Росією – це важливий чинник ухвалення рішень про допомогу Україні. Тому не дивно, що у своїй промові він повернувся до різноманітних погроз", – додав Шарп.

Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою.

Цю ракету розробив Державний ракетний центр імені Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.



Основні технічні характеристики: Довжина – 35 метрів;

Діаметр – 3,5 метра;

Маса – близько 200 тонн;

Дальність польоту – 16 тисяч кілометрів;

Кількість ядерних боєголовок – до 15 штук;

Сила вибуху кожної боєголовки – до 750 кт TNT. – російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою.Цю ракету розробив Державний ракетний центр імені Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.Основні технічні характеристики:

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