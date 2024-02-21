За словами посадовця в Мосейчук Podcast, нині у демократичній державі неможливо налагодити процес виробництва нуклеарного арсеналу. Однак все ж є один сценарій, за якого в Україні все-таки буде ядерна зброя, – інформує 24 Канал.

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Україна і ядерна зброя

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал у світі. Відмовилась від нього в рамках домовленостей у 90-их роках. Власне, у 1996 році тодішній президент Леонід Кравчук підписав Будапештський меморандум, який визначив статус нашої держи як "неядерної".

Коли хтось каже, що "потрібна ядерна зброя", – треба усвідомлювати, що в сучасному світі це дуже-дуже делікатне питання… Звісно, ми можемо говорити про те, що нам би не завадило мати ядерну зброю. Але варто розуміти, що це дуже складний, важкий і в демократичній країні практично неможливий процес,

– запевнив Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що питання ядерної енергетики – це інше. З його слів зрозуміло, що Україна це може розвивати цю галузь. Хоча й, вочевидь, слід зважати на ризики, які викрило повномасштабне вторгнення: та ж окупована росіянами АЕС є наочним для того прикладом.

"Ви не можете бути демократичною країною, підтримувати демократичні цінності та в той самий час розробляти ядерну зброю", – констатує також Данілов та наголошує, що він не популіст, аби говорити про "групи в Україні", які працюють над розробкою нуклеарного арсеналу.

Чи можемо ми орієнтуватись на Ізраїль? Секретар РНБО вважає, що досвід демократичного Ізраїлю в цьому контексті є нерелевантним. Тель-Авів справді працював над ядерним озброєння, однак це було давно. Данілов переконує, що в сучасному світі демократичним країнам неможливо займатися чимось подібним.

Проте важливо усвідомлювати, що наявність ядерної зброї на території України – не є чимось неможливим. Можна розглядати сценарії партнерства зі союзниками, у рамках яких нуклеарний арсенал буде на території нашої держави. У такому разі він слугуватиме інструментом стримування російської агресії.

Інша річ мати на території ядерну зброю як захист від Росії, а це вже трохи інша справа… Якщо ми будемо мати партнерські відносини з країнами, які володіють ядерною зброєю, то під їх контролем вона може з'явитися у нас,

– каже Данілов.

Разом з тим секретар Ради національної безпеки та оборони констатує: "Під час війни це точно не станеться". Тобто лише після закінчення воєнних дій, за словами Данілова, Київ може розпочинати перемовини щодо розміщення в Україні ядерної зброї.

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Слід сказати, що від початку повномасштабного вторгнення Кремль погрожує світу ядерною зброєю. Щонайголовніше, звинувачує в потенційній катастрофі Україну, хоча сам планує кроки, які не матимуть хороших наслідків.

Колишній президент ворожої держави Дмітрій Мєдвєдєв нещодавно заявляв, що повернення Росії до кордонів 1991 року може призвести до глобального конфлікту зі застосуванням нуклеарного арсеналу.

У той самий час президент США Джо Байден підтверджував, що у планах Москви – відправити ядерну зброю у космос. Однак, за його словами, це поки не становить загрози, навіть теоретичної, для американців.