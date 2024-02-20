Проте важливішим є визнання Медведєва в тому, що повернення Росії до кордонів 1991 року може призвести до її розвалу та громадянської війни на її теренах. На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, яку він висловив 24 Каналу, цей допис Медведєва є дуже оптимістичним для України.

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Росія асоціюється з маніяком

Українці, на думку політолога, мають аплодувати путінському посіпаці.

Україна такого ефекту не очікувала, а лише мала намір повернути свою територіальну цілісність,

– підкреслив він..

Водночас Росія, за словами Шейтельмана, асоціюється з маніяком, якому говорять, що він має не чинити злочини, а стати пристойною людиною.

Що тоді трапиться з цим маніяком? У нього вибухне мозок, тому що він не може жити як нормальна людина. Медведєв представив Росію як маніяка, адже вона не здатна жити у власних кордонах. Як тільки Росія опиняється в своїх законних кордонах, в ній починається громадянська війна, вона вибухає,

– наголосив політтехнолог..

Зверніть увагу! В своєму допису 18 лютого Медведєв заявив, що розвал Росії спричинить "значно страшніші наслідки", навіть ніж ті, що можливі через "найзатяжнішу війну". Він висловив думку, що намагання "повернути Росію до кордонів 1991 року" призведуть "до глобальної війни із західними країнами" із застосуванням, зокрема, ядерної зброї. Вона може бути спрямована по "Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону" та, за словами Медведєва, "по всіх інших красивих історичних місцях".

В цьому сенсі слова Медведєва – це відверте зізнання країни-маніяка. Він визнав, що Росія може існувати тільки тоді, коли когось "ґвалтує". Це дуже важливі слова, зауважив Шейтельман, і вони також були почуті.

"З погляду закону загроза застосувати ядерну зброю проти Берліна та Києва – це загроза без'ядерним країнам, а також порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. В такій ситуації інші ядерні країни – США, Франція, Велика Британія та Китай – зобов'язані зупинити агресію з боку Росії", – відзначив він.

Які ще скандальні заяви робив Медведєв