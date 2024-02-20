Проте важливішим є визнання Медведєва в тому, що повернення Росії до кордонів 1991 року може призвести до її розвалу та громадянської війни на її теренах. На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, яку він висловив 24 Каналу, цей допис Медведєва є дуже оптимістичним для України.
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Росія асоціюється з маніяком
Українці, на думку політолога, мають аплодувати путінському посіпаці.
Україна такого ефекту не очікувала, а лише мала намір повернути свою територіальну цілісність,
– підкреслив він..
Водночас Росія, за словами Шейтельмана, асоціюється з маніяком, якому говорять, що він має не чинити злочини, а стати пристойною людиною.
Що тоді трапиться з цим маніяком? У нього вибухне мозок, тому що він не може жити як нормальна людина. Медведєв представив Росію як маніяка, адже вона не здатна жити у власних кордонах. Як тільки Росія опиняється в своїх законних кордонах, в ній починається громадянська війна, вона вибухає,
– наголосив політтехнолог..
В цьому сенсі слова Медведєва – це відверте зізнання країни-маніяка. Він визнав, що Росія може існувати тільки тоді, коли когось "ґвалтує". Це дуже важливі слова, зауважив Шейтельман, і вони також були почуті.
"З погляду закону загроза застосувати ядерну зброю проти Берліна та Києва – це загроза без'ядерним країнам, а також порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. В такій ситуації інші ядерні країни – США, Франція, Велика Британія та Китай – зобов'язані зупинити агресію з боку Росії", – відзначив він.
Які ще скандальні заяви робив Медведєв
- Колишній президент зізнався щодо планів Росії в Україні. Він наголосив, що попри те, який політичний курс буде в Україні, Росія продовжить агресію проти нашої країни. Він додав, що "ймовірність нової битви" зберігатиметься "практично завжди". Також він заявив, що є "стовідсоткова ймовірність нового конфлікту" попри будь-які підписані "папірці про безпеку".
- Також Медведєв погрожував ядерною зброєю Україні у разі, якщо західні ракети великої дальності влучать по пускових установках російських ракет. Він уточнив, що у такому випадку Росія може застосувати "дію п. 19 Основ державної політики Росії в галузі ядерного стримування: "г) агресія проти російської федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави". Він вважає це "підставою" для використання Москвою ядерної зброї.
- Також путінський посіпака відреагував на підписання Україною та Великою Британією угоди у сфері безпеки. Медведєв зазначив, що розміщення офіційного військового контингенту Великої Британії в Україні "означатиме оголошення війни" Росії.