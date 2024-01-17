Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв написав черговий допис з погрозами у своїх соцмережах. Але цього разу посіпака Владіміра Путіна розкрив справжні наміри Росії щодо України.

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Що сказав Медведєв

"Запасний президент" Росії зізнався, що держава-терорист воюватиме з Україною за будь-якого її політичного курсу та попри всі домовленості. Медведєв визнав, що країна-агресорка просто хоче захопити всю Україну та знищити її державність. Ба більше, російський окупант пригрозив нашій країні новими війнами у майбутньому.

Ймовірність нової битви буде зберігатися невизначено довго. Практично завжди. Ба більше, існує стовідсоткова ймовірність нового конфлікту, хоч би які папірці про безпеку підписував Захід із "маріонетковим київським режимом"... Це може статися і за десять, і за п'ятдесят років,

– заявив Медведєв.

Він також пригрозив, що Росія знову нападе на нашу державу, навіть якщо Україна отримає членство в НАТО. При цьому Медведєв визнав, що жителі України ненавидять росіян, їхню владу та Росію загалом.

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