Бывший президент России Дмитрий Медведев написал очередной пост с угрозами в своих соцсетях. Но на этот раз прихвостень Владимира Путина раскрыл истинные намерения России касательно Украины.
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Что сказал Медведев
"Запасной президент" России признался, что государство-террорист будет воевать с Украиной при любом ее политическом курсе и вопреки всем договоренностям. Медведев признал, что страна-агрессор просто хочет захватить всю Украину и уничтожить ее государственность. Более того, российский оккупант пригрозил нашей стране новыми войнами в будущем.
вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с "марионеточным киевским режимом"... Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет,
– заявил Медведев.
Он также пригрозил, что Россия снова нападет на наше государство, даже если Украина получит членство в НАТО. При этом Медведев признал, что жители Украины ненавидят россиян, их власть и Россию в целом.
Другие одиозные заявления Медведева
- Недавно Медведеву не понравился визит британского премьер-министра Риши Сунака в столицу Украины. Он угрожал Великобритании войной.
- Ранее заместитель председателя совета безопасности России предлагал сажать и штрафовать украинцев за приготовление салата "Оливье" и "сельди под шубой". Соответствующее предложение Медведев опубликовал в канун рождественских праздников.
- Напомним, что экс-президент государства-террориста хотел "отдать" Германии часть чешской территории. Причиной стала позиция министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, выступившего за деоккупацию временно захваченного россиянами украинского Крыма.