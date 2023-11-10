Положительную новость для Украины от ЕС Медведев воспринял как возможность упасть в истерику. Он снова заявил о "Бандеростране", а Еврокомиссию назвал "сумасшедшей".

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Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мам из Германии, Франции и других евротолстяков. А все эти болгары с прибалтами и другой второсортный сброд затянет потуже пояса,

– заявил Медведев.

Его безумное заявление испугало даже российских пропагандистов и они поспешили откреститься от слов Медведева. В частности, прокремлевское издание сообщило, что его "занесло".



Как прокремлевское издание отреагировало на сумасшедший бред Медведева / Скриншот 24 Канала

Тем временем в соцсетях заговорили о нацизме. В частности, вспомнили, что уже был в истории человек, говоривший о "второсортных народах". В то же время как бы россияне ни пытались притворяться "ни при чем", им не удастся. Заявление Медведева – безумие. Между тем, россияне поддерживают и совершают геноцид украинцев.