Позитивну новину для України від ЄС Мєдвєдєв сприйняв як нагоду впасти в істерику. Він знову заявив про "Бандерокраїну", а Єврокомісію назвав "божевільною".

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Очевидно, що нові горді та прекрасні країни, ставши мікрочленами Євросоюзу, на десятиліття перейдуть на пряме годування дбайливих мамок з Німеччини, Франції та інших євротовстунів. А всі ці болгари з прибалтами та інший другосортний зброд затягне тугіше пояси,

– заявив Мєдвєдєв.

Його божевільна заява налякала навіть російських пропагандистів й вони поспішили відхреститися від слів Мєдвєдєва. Зокрема, прокремлівське видання повідомило, що його "понесло".



Як прокремлівське видання відреагувало на божевільну маячню Мєдвєдєва / Скриншот 24 Каналу

Тим часом у соцмережах заговорили про нацизм. Зокрема, пригадали, що вже була в історії людина, яка говорила про "другосортні народи". Водночас як би росіяни не намагалися вдавати з себе "ні при чому", їм не вдасться. Заява Мєдвєдєва – божевілля. Тим часом росіяни підтримують та скоюють геноцид українців.