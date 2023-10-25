Нагадаємо, днями у Празі пройшов другий саміт Кримської платформи. У ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють 5 континентів.

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Медведєв знову істерить у соцмережах

Колишній псевдопрезидент Росії, а наразі просто пропагандист Дмітрій Медведєв не у захваті від того, що цивілізований світ проти окупації українського Криму. Зокрема, того обурила заява міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського про те, що головною метою допомоги Україні має стати повернення півострова.

Медвєдєв заявив, що у країні міністра проходив "демонічний бандерівський шабаш" – так він назвав Кримську платформу, а також написав, нібито європейці "сміливі, але безмозглі люди". Міжнародне право російський політик чомусь обізвав "нацистським зразком" та видав цинічну пропозицію,

Отже, ви хочете правосуддя за нацистським зразком? Так ухваліть рішення там, у Чехії, повернути Судети німцям і відновити Судетську область,

– написав він в соцмережі Х.

Цікаво, що це єдиний пост присвячений Кримській платформі від Дмітрія Мєдвєдєва. Він без жодних коментарів знову пішов у тінь.

Слова Зеленського про Крим