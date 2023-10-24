Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Кримської платформи. Він також наголосив, що ЗСУ продовжують працювати, аби взяти під вогневий контроль тимчасово окупований Крим, передає 24 Канал.

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Важливі досягнення в Криму

Президент України наголосив, що наша країна рухається до мети звільнення Криму більш активно, ніж будь-коли протягом вже майже 10 років з початку гібридної, а потім вже і повномасштабної агресії Росії. Зеленський наголосив, що саме у Чорноморському регіоні й по ситуації навколо Криму найкраще видно, як працює українська тактика. За словами президента, для багатьох у світі Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території нібито недосяжна.

"Російський контроль над Чорним морем та наявність флоту окупанта створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі нібито нездоланне. На додаток до цього, свідоме заселення Криму сотнями тисяч громадян Росії й масштабних репресій окупанта проти усіх форм свободи й опору могло створити враження, що Крим нібито "упокорений". І зараз ці ілюзії тануть", – сказав Зеленський під час виступу.

Як доказ, Президент України навів кілька фактів. По-перше, російський флот почав тікати з Криму. Він наголосив, що це є історичним досягненням.

Російський Чорноморський флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту. Вірніше для його залишків на окупованій території Грузії. Тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо,

– заявив він.

Україна працює над створенням безпечної зони в Криму

Крім того, ЗСУ створили такі умови, що тепер російські військові не мають жодної безпекової бази та цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського й Азовського узбережжя. Зеленський наголосив, що станом на зараз Україна ще не досягла повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але "це буде, це питання часу".

Президент України підкреслив, що проукраїнські настрої в Криму стають все більш відкритими, навіть попри те, що Росія все ще контролює ці території. Схожа ситуація й в інших окупованих частинах країни.

"Слабкість Росії стає гучнішою за страх окупованих людей. Ми чітко бачимо, що в Криму в нас є багато союзників", – наголосив Зеленський під час виступу.

Зеленський наостанок підкреслив, що одним з важливих досягнень України є повернення Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність. За словами президенту, без українського аграрного експорту зернова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозою для десятків різних націй на просторі від західного узбережжя Африки до Бангладеш й Індонезії.