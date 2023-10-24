Так в ефірі телемарафону прокоментувала вибухи у тимчасово окупованому Севастополі керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що загарбникам на українських територіях не буде спокою, передає 24 Канал.

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"Крим – це Україна й там ведуться бойові дії"

Гуменюк пояснила, що одне з головних завдань ЗСУ – це максимально знищити потенціал ворога. Вона наголосила, що все те, що ворог може використати проти України, може стати мішенню.

Їм (окупантам – 24 Канал) постійно щось ввижається, вони відчувають себе в Україні все глибше і глибше, розуміючи, що ми боремося за свої території, і що Крим – це Україна й там ведуться бойові дії. Навіть тоді, коли їм здається, що там досить спокійно і їхнє "пе-ве-о" працює,

– заявила Гуменюк.

ЗСУ проаналізували, що вчора (23 жовтня – 24 Канал) ворог вивів на бойове чергування 2 фрегати-ракетоносії, які споряджені 16 "Калібрами". Гуменюк заявила, що такими діями ворог намагається розвивати певну "обстановку" в Чорному морі, тому Сили оборони мають реагувати на такі маневри.

"Поки що підсумки підбивати зарано, але я думаю, що результати усіх порадують", – заінтригувала Гуменюк.

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