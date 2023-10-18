Власне, ввечері 18 жовтня стало відомо про атаку на об'єкт в районі цього населеного пункту поблизу Севастополя. Водночас з посиланням на телеграм-канали 24 Канал інформує про те, де саме було гучно.

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Російська база могла бути ударом

"Кримський вітер" пише, що, ймовірно, координати центру вибуху – 44.626441, 33.583587. У цьому місці розташована база ракетного та мінно-торпедного озброєння 758 центру Чорноморського флоту окупантів.

Де у Сахарній Головці, ймовірно, пролунали вибухи: дивіться на карті від Google maps

Водночас пабліки загарбників запевняють, що в районі цього населеного пункту російський флот нібито "відбив атаку повітряних цілей".

Усі служби приведені у стан бойової готовності. У районі Сахарної Головки – дим. Рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється,

– повідомила одна з інформаційних помийок Кремля.

Також телеграм-канали ворога закликають зберігати спокій та "довіряти лише офіційній інформації". До речі, згодом вони опублікували повідомлення, у якому йдеться про "збиття ворожої ракети".

Звісно, за словами окупантів, пошкоджень інфраструктури, постраждалих чи жертв – "немає". Проте дим видно з усіх куточків Сахарної Головки.

Поблизу Севастополя в Криму було видно дим у небі: дивіться відео

Як стверджують ЗМІ, в цей район уже прилітала ракета 23 вересня, внаслідок чого загибла одна особа та ще 2 – дістали поранення.

До речі, росіяни тоді стверджували, що нібито успішно спрацювала протиповітряна оборона, однак партизани з руху "Атеш" це заперечили.

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Згадаємо наостанок, що 18 жовтня вибухи також чули у Бєлгородській області Росії та в районі Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Схоже, що у ворога все більше проблем.