Повітряну тривогу в окупованому Криму оголосили вже після прильоту. Росіяни намагалися списати все на "успішну роботу ППО", однак самі ж заплуталися у версіях.
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Кадри "бавовни" поблизу Севастополя
Ввечері 18 жовтня кримчани повідомили про "бавовну" неподалік Севастополя. Згодом стало відомо про приліт у районі селища Сахарна Головка, який окупанти так і не спромоглися нормально пояснити.
Місцеві активно почали публікувати кадри прильоту з усіх можливих ракурсів. На фото та відео видно величезний стовп диму над населеним пунктом.
Стовп диму в Сахарній Головці: дивіться відео
Місцеві телеграм-канали опублікували безліч різноманітних кадрів, що доводять, що у Сахарній Головці все ж "щось сталося". Цього разу російській пропаганді доведеться придумати щось інше, аніж "робота ППО".
"Бавовна" завітала у Сахарну Головку: дивіться відео
Наразі невідомо, що стало причиною такого явища. Однак повідомляється, що сирени почали лунати вже після прильоту.
Поблизу Севастополя знову неспокійно / Фото з місцевих пабліків
На фоні атаки на Крим росіяни навіть поставили димову завісу над Севастопольською бухтою та підняли у повітря свої гелікоптери.
"Бавовна" в Криму – часте явище
- Зранку 18 жовтня пропагандистські ЗМІ бідкалися через атаку дронів на Кримський півострів. Тоді вибухи чули у Севастополі, Євпаторії, Заозерному та в районі села Ромашкине. Так звана "влада" заявила про "тренування" у районі Північного молу.
- Також нібито "навчання" було чути й 15 жовтня – серія потужних вибухів сколихнула Севастополь. Тоді окупанти заявили, що це Чорноморський флот застосовує реактивні бомбомети – однак це неабияк сполохало місцевих.
- Днем раніше, 14 жовтня, у Криму лунала повітряна тривога, і вже класично не обійшлося без вибухів. Окупанти зупинили рух транспорту, а після відзвітувалися про роботу ППО. Цікаво, що це сталося на день пізніше після того, як Україна атакувала російський корабель "Буян-М".