Повітряну тривогу в окупованому Криму оголосили вже після прильоту. Росіяни намагалися списати все на "успішну роботу ППО", однак самі ж заплуталися у версіях.

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Кадри "бавовни" поблизу Севастополя

Ввечері 18 жовтня кримчани повідомили про "бавовну" неподалік Севастополя. Згодом стало відомо про приліт у районі селища Сахарна Головка, який окупанти так і не спромоглися нормально пояснити.

Місцеві активно почали публікувати кадри прильоту з усіх можливих ракурсів. На фото та відео видно величезний стовп диму над населеним пунктом.

Стовп диму в Сахарній Головці: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали опублікували безліч різноманітних кадрів, що доводять, що у Сахарній Головці все ж "щось сталося". Цього разу російській пропаганді доведеться придумати щось інше, аніж "робота ППО".

"Бавовна" завітала у Сахарну Головку: дивіться відео

Наразі невідомо, що стало причиною такого явища. Однак повідомляється, що сирени почали лунати вже після прильоту.

Поблизу Севастополя знову неспокійно / Фото з місцевих пабліків

На фоні атаки на Крим росіяни навіть поставили димову завісу над Севастопольською бухтою та підняли у повітря свої гелікоптери.

"Бавовна" в Криму – часте явище

  • Зранку 18 жовтня пропагандистські ЗМІ бідкалися через атаку дронів на Кримський півострів. Тоді вибухи чули у Севастополі, Євпаторії, Заозерному та в районі села Ромашкине. Так звана "влада" заявила про "тренування" у районі Північного молу.
  • Також нібито "навчання" було чути й 15 жовтня – серія потужних вибухів сколихнула Севастополь. Тоді окупанти заявили, що це Чорноморський флот застосовує реактивні бомбомети – однак це неабияк сполохало місцевих.
  • Днем раніше, 14 жовтня, у Криму лунала повітряна тривога, і вже класично не обійшлося без вибухів. Окупанти зупинили рух транспорту, а після відзвітувалися про роботу ППО. Цікаво, що це сталося на день пізніше після того, як Україна атакувала російський корабель "Буян-М".