Вибухи на тимчасово окупованому півострові почали лунати близько 08:10. вони були настільки потужними, що наполохали усе місто, передає 24 Канал.

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Ранок у Севастополі почався з вибухів

Місцеві телеграм-канали близько о 08:10 почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Спочатку жителі Криму бідкалися, що чули звуки, схожі на проліт ракет. Згодом повідомили про потужний вибух у центрі Севастополя.

За словами користувачів у мережі, звуки вибухів були поодинокими, проте дуже чіткими. Місцеві жителі почали бити на сполох, адже "хлопки" були дуже потужними.



У Севастополі бідкаються на потужні вибухи / Скриншот

Вибухи у Севастополі: дивіться відео

Окупаційна влада Севастополя згодом все ж прокоментувала вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв знайшов виправдання "звукам", які наполохали місцевих жителів. Він заявив, що буцімто гучні звуки у районі Північного молу, які чули севастопольці, – це нібито Чорноморський флот "проводить навчання із застосуванням реактивних бомбометів".



Развожаєв знайшов виправдання вибухам у Севастополі / Скриншот

У Севастополі лунала повітряна тривога

У тимчасово окупованому Севастополі увечері 14 жовтня було неспокійно. Близько о 18:45 у мережі почали з'являтися кадри, як у місті спрацювали сирени повітряної тривоги, а містяни – стрімголов кинулися в укриття.

Місцеві телеграм-канали писали, що у Севастополі нібито спрацювали системи ППО, а тривога пов'язана буцімто з ракетною небезпекою. До слова, місцева влада навіть на ранок 15 жовтня не прокоментувала "роботу ППО" в Криму.

До слова, місцеві жителі скаржилися на зачинені укриття в Севастополі. Зокрема, у мережі опублікували кадри, як севастопольці намагалися потрапити у бомбосховище на так званій площі Суворова, втім усю повітряну тривогу (тривала близько 20 хвилин) вони простояли під зачиненими дверима.