У суботу ввечері, 14 жовтня, почали з'являтись відповідні повідомлення в телеграм-каналах. Про це інформує 24 Канал.

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Вибуховий вечір в Севастополі

Близько 18:45 пабліки окупантів почали поширювати відео, на яких лунає повітряна тривога в Севастополі та люди біжать в укриття.

В окупованому Севастополі – тривога: дивіться відео

Люди спустились в укриття в Севастополі: дивіться відео

Через декілька хвилин з посиланням нібито на місцевих жителів відповідні телеграм-канали заявили, що працює протиповітряна оборона.

Очевидці говорять про роботу ППО. У Севастополі повітряна тривога через небезпеку ракетної атаки. Рух транспорту зупинено,

– написала одна з інформаційних помийок.

Уже близько 18:57 пролунав відбій тривоги. І станом на той час від так званої "влади" півострова коментарів стосовно вибухів не було.